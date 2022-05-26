0
0
70
НОВОСТИ

Россия решила ключевые задачи в импортозамещении — Путин

15:12 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.

«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», — отметил глава государства.

Он добавил, что РФ в этом направлении будет двигаться дальше. «Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», — подчеркнул Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:35 26.05.2022
В Сбере считают Азиатско-Тихоокеанский регион перспективным для трансграничного ESG-сотрудничества
0
38
15:32 26.05.2022
ЦБ РФ не видит рисков для финансовой стабильности в текущем укреплении рубля
0
44
15:00 26.05.2022
Путин предупредил, что воровство чужих активов никогда не доводит до добра
0
111
14:32 26.05.2022
Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта
0
162
14:12 26.05.2022
Ближайшие кварталы будут непростыми, заявила глава ЦБ РФ
0
206
14:02 26.05.2022
Дмитрий Песков поправил президента: повышение МРОТ тоже запланировано на июнь
0
219
14:00 26.05.2022
Силовики Польши устроили нападение иностранцев на пограничников Белоруссии — Погранкомитет
0
216
13:32 26.05.2022
Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов — МО РФ
0
235
13:20 26.05.2022
ПЦУ попросила Константинополь «лишить престола» патриарха Кирилла
0
248
13:05 26.05.2022
За территориями Донбасса будут закреплены сенаторы и депутаты Госдумы — Турчак
0
220

Возврат к списку