Россия решила ключевые задачи в импортозамещении — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.

«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», — отметил глава государства.

Он добавил, что РФ в этом направлении будет двигаться дальше. «Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», — подчеркнул Путин.