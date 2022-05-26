Россия решила ключевые задачи в импортозамещении — Путин
15:12 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», — отметил глава государства.
Он добавил, что РФ в этом направлении будет двигаться дальше. «Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», — подчеркнул Путин.
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