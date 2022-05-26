Все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую политику, уверен Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны мира, которые хотят проводить независимую политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в четверг.

«Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит», — сказал Путин.