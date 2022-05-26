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НОВОСТИ

Все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую политику, уверен Путин

16:00 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны мира, которые хотят проводить независимую политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в четверг.

«Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит», — сказал Путин.

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