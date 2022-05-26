У России может появиться свой высокоскоростной поезд

20:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Синара — транспортные машины» (СТМ) и РЖД совместно проектируют высокоскоростной поезд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СТМ.

«СТМ и РЖД плотно сотрудничают по ряду проектов, в том числе по созданию высокоскоростного поезда. Работа над такой высокотехнологичной машиной не останавливалась, и сейчас мы находимся на стадии проектирования поезда», — приводят в пресс-релизе слова председателя совета директоров СТМ Александра Мишарина.