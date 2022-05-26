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НОВОСТИ

Военные США не будут участвовать в процессе вывоза зерна с Украины - Пентагон

22:24 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не планируют привлекать американских военных к вывозу зерна с территории Украины. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Нет никаких планов по использованию военных, военных ресурсов или активов Соединенных Штатов для оказания помощи в перемещении зерна за пределы Украины», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Кирби не стал давать других комментариев по этой теме.

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