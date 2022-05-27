РФ и Китай в СБ ООН наложили вето на резолюцию США с санкциями против КНДР
09:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Таким образом, документ не принят.
Остальные члены Совбеза ООН — Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ — проголосовали за резолюцию.
Американская инициатива содержала осуждение проведения Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних ракетных испытаний. Проект предполагал сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того, в нем содержалось упоминание о введении санкций против северокорейской организации, которая якобы занимается хакерской деятельностью, также предлагалось заблокировать активы и ряда других структур.
Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после нынешнего заседания Совбеза. Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания данной структуры будут проводиться каждый раз в случае применения права вето в СБ ООН любым государством, являющимся постоянным членом.
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