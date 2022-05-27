0
0
209
НОВОСТИ

РФ и Китай в СБ ООН наложили вето на резолюцию США с санкциями против КНДР

09:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Таким образом, документ не принят.

Остальные члены Совбеза ООН — Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ — проголосовали за резолюцию.

Американская инициатива содержала осуждение проведения Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних ракетных испытаний. Проект предполагал сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того, в нем содержалось упоминание о введении санкций против северокорейской организации, которая якобы занимается хакерской деятельностью, также предлагалось заблокировать активы и ряда других структур.

Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после нынешнего заседания Совбеза. Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания данной структуры будут проводиться каждый раз в случае применения права вето в СБ ООН любым государством, являющимся постоянным членом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 27.05.2022
РФ выплатила более 2,5 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и из Донбасса — источник
0
16
10:00 27.05.2022
Гитанджали Шри из Индии стала лауреатом Международной Букеровской премии
0
35
09:32 27.05.2022
Пострадавшая при обстреле села под Белгородом умерла от полученных ран
0
109
09:20 27.05.2022
США и Тайвань планируют объявить о переговорах по экономическим связям — Bloomberg
0
102
09:05 27.05.2022
США планируют включить системы залпового огня в новый пакет помощи Украине — CNN
0
163
23:00 26.05.2022
Украина получила штурмовики Су-25 и вертолены Ми-17 из Восточной Европы - СМИ
0
780
22:24 26.05.2022
Военные США не будут участвовать в процессе вывоза зерна с Украины - Пентагон
0
634
21:21 26.05.2022
Премьер Италии рассказал, зачем он звонил президенту России
0
844
20:43 26.05.2022
У России может появиться свой высокоскоростной поезд
0
830
20:30 26.05.2022
Глава МИД РФ посетит Бахрейн и Саудовскую Аравию
0
703

Возврат к списку