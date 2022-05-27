Андрей Воробьев и замминистра обороны РФ Тимур Иванов открыли в Истре современный медицинский комплекс

14:10

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской областии замминистра обороны РФоткрыли в подмосковной Истре современный медицинский комплекс. Объект построен силами военного ведомства всего за 8 месяцев. Новый медкомплекс войдет в состав Истринской областной клинической больницы. Он включает в себя стационар на 160 коек и поликлинику на 160 посещений в смену, которая с 19 мая уже начала принимать пациентов.

«Хочу поблагодарить нашего президента и министра обороны, которые оказали прямое содействие тому, чтобы этот госпиталь появился в самые короткие сроки. Городской округ Истра растет, развивается, и мы рады, что здесь будет оказываться самая профессиональная медицинская помощь. Причем не только жителям Истры – двери открыты для всех, – сказал Андрей Воробьёв. – Работы шли круглосуточно с первого дня, Министерство обороны освоило современные методики строительства – и качество, и скорость здесь на очень высоком уровне. Мы в тесной кооперации с Минобороны, смотрим, учимся всем процессам. Большое количество объектов каждый год строим и капитально ремонтируем. Поэтому всегда приятно работать с опытными, сильными, профессиональными партнерами».

Вопрос о строительстве нового медучреждения был поднят в августе 2021 года на встрече губернатора с жителями Истры. Возведенные еще в 70-х годах прошлого века здания старой больницы, а также коммуникации не позволяли вводить в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование. Кроме того, разбросанность лечебных корпусов осложняла работу врачей, что сказывалось на оперативности оказания экстренной реанимационной помощи и транспортировке пациентов на диагностические исследования.

При строительстве нового комплекса использовались современные материалы. Вкупе с опытом специалистов строительного комплекса Минобороны это позволило в рекордные сроки возвести объект, отвечающий самым передовым стандартам. Данный подход будет взят на вооружение в Московской области, что поможет строить лечебные заведения в два раза быстрее.

Площадь больнично-поликлинического комплекса более 22 тыс. кв. м. Жители Истры смогут в нем получать медицинскую помощь, которая раньше для них была недоступна. Например, здесь есть гибридная операционная, где хирург может визуализировать данные с различных устройств на одном экране. А кроме того – получить в ходе операции телемедицинскую консультацию у специалистов МОНИКИ и других медцентров. Всего тут 4 операционных, которые позволяют проводить лапароскопические и ортопедо-травматологические операции.

«Когда мы делаем операцию, то в режиме реального времени можем связаться с любым ведущим специалистом России, задать вопрос, получить подсказку, если возник какой-то сложный случай. Это очень ценно, потому что не нужно дополнительно вызывать специалистов, – сказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Истринской областной клинической больницы Эдгар Кесян. – В операционной есть самое современное оборудование, в том числе отечественное, например, электронно-оптический преобразователь. Он необходим травматологам-ортопедам, чтобы делать хорошие современные операции малоинвазивными способами. Не нужно терять время, чтобы человека отвезти на рентген, если возникли какие-то сомнения, а потом продолжать операцию. Здесь мы в режиме реального времени можем все сделать».

В многопрофильном круглосуточном стационаре 90 палат. Здесь разместились терапевтическое отделение на 50 коек, хирургическое – на 50, гинекологическое – на 30. В медучреждении создан амбулаторный круглосуточный травмоцентр второго уровня, куда будут доставлять, в том числе пострадавших в ДТП в радиусе 40 км от больницы. Здесь есть все условия для спасения жизней и оказания первичной врачебной помощи – накладывать гипс, зашивать поверхностные раны, проводить вакцинацию при укусах животных.

Диагностический блок оборудован КТ и рентген-аппаратом. В эндоскопическом отделении есть возможность проведения гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии под седацией.

Еще одно новшество – единое приемное отделение, которое позволит разделять потоки пациентов по степени тяжести. Тут есть УЗИ и оборудование функциональной диагностики, отдельные смотровые кабинеты, в том числе акушера-гинеколога. Здесь же – экстренная рентгенозащитная операционная, процедурный кабинет и прививочный для проведения экстренной вакцинопрофилактики, 2 инфекционных бокса, современный санитарный пропускник.

Поликлиника уже успела принять более 1200 пациентов. Работают 6 кабинетов участковых врачей-терапевтов, кабинеты узких специалистов – невролога, кардиолога, лора, эндокринолога, инфекциониста. Появились новые специалисты – нефролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, которые ранее не принимали в округе, пациентам приходилось ездить в МОНИКИ. Диагностика включает: холтеровское мониторирование работы сердца и велоэргометрии, спирометрия, ЭЭГ – кабинет функциональной диагностики, УЗИ.

Здания стационара и поликлиники соединены наземным переходом. В новый комплекс полностью переехал медицинский персонал из старой больницы. Это более 800 врачей и специалистов среднего звена.

«Я закончила вуз в 2013 году, а год назад – ординатуру. Работаю в истринской поликлинике с сентября 2021, как только прошла аккредитацию, – сказала врач-инфекционист Анна Красовская. – Новая поликлиника мне очень нравится – она уютная, здесь большие помещения, широкие коридоры, висят экраны, где можно увидеть расписание врачей. Я живу в Истре, и теперь буду работать в пешей доступности от дома. Это очень удобно».

Фото пресс-службы губернатора Московской области

В исторической части Истринской больницы продолжат работать поликлиника для взрослых на 350 посещений в смену, которую капитально отремонтируют, а также педиатрическое отделение для пациентов с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей. Останутся и подстанция СМП, бюро судебно-медицинской экспертизы. Здание больничной аптеки планируют реконструировать и создать женскую консультацию. Площади старой больницы задействуют под востребованные направления медпомощи.

В 2022 году в Подмосковье откроют 15 объектов здравоохранения за счет регионального бюджета – клиническую больницу с поликлиникой (Истра), 4 поликлиники (Раменский, Реутов, Домодедово, Коломна), 2 ВОПа (Наро-Фоминск, Одинцово), 2 ФАПа (Егорьевск, Чехов), 3 центра диспансеризации «Здоровье Подмосковья» (Видное, Одинцово, Домодедово), 3 подстанции скорой помощи (Кашира, Видное, Солнечногорск).

Еще 7 лечебных заведений введут за средства инвесторов – 5 поликлиник (3 – в Мытищах, по одной в Пушкино и Ленинском), 2 кабинета врача общей практики (Балашиха, Мытищи).

С начала года в регионе открыли 5 объектов – 2 поликлиники (Реутов, Балашиха) и 3 кабинета ВОП (Одинцовский, Лыткарино, Балашиха).

В рамках сотрудничества правительства Московской области с Министерством обороны РФ на территории парка «Патриот» неоднократно разворачивался ковидный госпиталь. С 8 мая 2020 года по 17 февраля 2022-го здесь оказана помощь более 12 тыс. пациентам.

Это не единственное направление совместной работы с военным ведомством. В 2020 году на базе «Патриота» создан детский лагерь АНО «Авангард», где школьники обучаются основам военной подготовки, ведется патриотическое воспитание. В прошлом году здесь побывали 7 тыс. детей 8-10 классов, в этом – более 4,5 тыс. До конца года лагерь примет еще свыше 12 тыс. ребят.

Совместно с министерством обороны в Подмосковье также реализуется проект «Мой военкомат» по модернизации и ремонту зданий, а также переводу госуслуг военных комиссариатов в электронный вид. Пилотный проект по типу МФЦ реализован в Одинцове.