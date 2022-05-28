Трамп заявил, что может вновь попробовать выдвинуться на пост президента

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что может вновь побороться за пост главы страны.

Выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне (штат Техас) Трамп отметил, что в 2020 году сдержался и позволил губернаторам-демократам самостоятельно навести порядок в охваченных волнениями городах, хотя обстановка в них — Миннеаполисе, Чикаго, Портленде — была очень тяжелой. «Если я когда-либо сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал», — обещал экс-президент.

Трамп неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, однако однозначно об этом никогда не заявлял, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила.