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НОВОСТИ

В Москве выявили 191 случай заражения коронавирусом за сутки

13:20 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 191 против 286 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 770 378 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 12 против 11 днем ранее, до 43 720.

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