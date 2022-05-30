Андрей Воробьев сообщил о повышении размера социальных выплат в Московской области

15:15

Фото пресс-службы губернатора Московской области



С 1 июня средний размер пенсии в Подмосковье составит 19 тыс. руб., региональный прожиточный минимум увеличится на 1,5 тыс. – до 16 223 руб. на душу населения.

На прошлой неделе состоялся Госсовет по вопросам социальной поддержки, снижения уровня бедности и повышения качества жизни. На нем президент РФ объявил об увеличении прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и индексировании пенсии неработающим пенсионерам.

«С 1 июня у нас на 10% повышается пенсия. Ее средний размер в Подмосковье составит 19 тыс. руб. Региональный прожиточный минимум увеличится на 1,5 тыс. руб. и составит 16 тыс. 223 руб. По нашим подсчетам, помощь, зависящая от прожиточного минимума, будет оказываться дополнительно еще 40 тыс. жителей Подмосковья, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с областным правительством и главами городских округов. – Для семей, которые имеют детей от 3 до 7 и от 8 до 17 также будут увеличены выплаты. Прибавка составит от 700 до 1400 руб. Все эти выплаты производятся автоматически, никуда бегать, никакие бумаги собирать не надо. Сегодняшняя система позволяет это делать в удобном режиме».

Всего более 350 тыс. жителей Подмосковья получат выплаты по льготам в увеличенном размере.

Люди, получающие пособия на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет, в среднем получат прибавку от 700 до 1400 руб. Минимальный размер выплаты вырастет до 7869 руб. на ребенка. Она зависит от среднедушевого дохода (не больше прожиточного минимума на каждого члена семьи) и имущественной обеспеченности (в собственности не должно быть больше одной квартиры, машины и дома). Выплачивается фиксированный процент от прожиточного минимума на каждого ребенка. Сейчас это: 7153 руб. – 50% базовый (если разница между доходом на члена семьи и прожиточным минимумом меньше или равна 7153 руб.), 10729 руб. – 75% (разница – меньше или равна 10729 руб. и больше 7153 руб.) и 14306 руб. – 100% (разница – больше 10729 руб.). Такую помощь в области получает 164 тыс. семей с небольшим доходом.