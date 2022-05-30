Цена нефти Brent поднялась выше $117 за баррель
22:00 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE ускорила рост на 1,38% — до $117,16 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:54 мск.
По состоянию на 19:45 мск стоимость Brent росла на 1,32% — до $117,08 за баррель. В последний раз стоимость Brent находилась на уровне $117 за баррель 25 марта.
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