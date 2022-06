За компанией The Hill Foundation обнаружили интересы Ходорковского

12:23

Частная компания с ограниченной ответственностью The Hill Foundation, которая работает с российскими студентами, получает сотни тысяч фунтов стерлингов от признанного в РФ нежелательной организацией фонда The Khodorkovsky Foundation, и скрывающегося за границей бизнесмена Михаила Ходорковского, признанного в РФ иностранным агентом, пишет издание FLB. The Hill Foundation предоставляет стипендии на учебу в Оксфордском университете российским студентам, имеющим по их мнению «выдающиеся академические способности». Миссия фонда - «содействие демократизации России путём привития широких либеральных западных ценностей».

«Согласно отчетам фонда, на протяжении последних лет The Khodorkovsky Foundation перечислял на счета The Hill Foundation более полумиллиона фунтов стерлингов ежегодно», – сообщает издание со ссылкой на отчетность компании, по данным которой в 2019 году Khodorkovsky Foundation пополнил фонд The Hill Foundation 564 тыс. фунтов стерлингов, в 2020 году – 564 тыс. фунтов стерлингов, а в 2021 году – 564 тыс. фунтов стерлингов. Ценности, которые продвигает среди молодёжи спонсор и миссионер фонда Михаил Ходорковский сейчас хорошо известны - антироссийской риторика и русофобская повестка.

При этом юрлицо The Hill Foundation имеет параллельную регистрацию с идентичным наименованием в британского реестре благотворительных организаций – подобная практика регистрации благотворительной организации позволяет (по британскому законодательству) освободиться от налога на прибыль.

Кроме того, издание отмечает, что изучая данные сайта The Hill Foundation, принадлежащего The Hill Foundation, можно убедиться, что данный фонд не только присуждает одноименные стипендии российским и, кстати, только российским студентам, но и участвует в программе «The Hill Foundation Chevening Scholarships»: «Эти стипендии предоставляются Фондом Хилла в партнёрстве с Министерством иностранных дел и по делам Содружества Великобритании. Ежегодно присуждается до трёх стипендий. Кандидатов отбирает посольство Великобритании в Москве, а награды присуждаются Британским советом в Москве».