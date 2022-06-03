Власти Москвы и Луганска подписали соглашение о сотрудничестве
18:10 03.06.2022
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР и встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и мэром Луганска Манолисом Пилавовым. Глава российской столицы осмотрел некоторые объекты, в восстановлении которых принимают участие московские специалисты. Представители двух городов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
По словам Собянин, Москва намерена оказать властям Луганска социально-экономическую и гуманитарную помощь, а также помощь в восстановлении социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры.
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