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НОВОСТИ

Власти Москвы и Луганска подписали соглашение о сотрудничестве

18:10 03.06.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР и встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и мэром Луганска Манолисом Пилавовым. Глава российской столицы осмотрел некоторые объекты, в восстановлении которых принимают участие московские специалисты. Представители двух городов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

По словам Собянин, Москва намерена оказать властям Луганска социально-экономическую и гуманитарную помощь, а также помощь в восстановлении социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры.

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