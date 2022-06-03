Москва и Луганск стали городами-побратимами
18:17 03.06.2022
Москва и Луганск стали городами-побратимами. Решение об этом было зафиксировано в ходе рабочей поездки мэра российской столицы Сергея Собянина в ЛНР. Глава Москвы провел рабочие встречи с руководителями Народной Республики и Луганска и отметил, что мегаполис окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры столицы ЛНР. «Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни, - сообщил Собянин. - Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей».
Планируется, что администрации Москвы и Луганска будут сотрудничать и развивать взаимовыгодные связей в науке и технологиях, транспортной сфере, в инфраструктурных вопросах, информационных технологиях, социальной защите населения, здравоохранении, образовании, спорте, туризме, в сфере охраны окружающей среды, в семейной и молодежной политике.
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