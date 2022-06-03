Россия снимает "ковидные" ограничения на въезд иностранцев по морю и воздуху с 14-го июня

19:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с 14 июня снимает все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну воздушным и морским транспортом. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — говорится в сообщении.