В Москву вылетела часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолета

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть граждан РФ, которые не смогли в минувший четверг вылететь из Шри-Ланки из-за задержки самолета, вылетели в субботу на борту лайнера «Аэрофлота» в Москву. Об этом сообщили корр. ТАСС в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки.



«Насколько нам известно по информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете „Аэрофлота“, — сказала по телефону сотрудница ведомства.



«Ожидается, что в воскресенье в Россию вылетит еще одна группа пассажиров с задержанного самолета», — добавила собеседница агентства. Она затруднилась сообщить какие-либо детали.



