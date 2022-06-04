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В Москву вылетела часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолета

17:50 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть граждан РФ, которые не смогли в минувший четверг вылететь из Шри-Ланки из-за задержки самолета, вылетели в субботу на борту лайнера «Аэрофлота» в Москву. Об этом сообщили корр. ТАСС в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки.

«Насколько нам известно по информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете „Аэрофлота“, — сказала по телефону сотрудница ведомства.

«Ожидается, что в воскресенье в Россию вылетит еще одна группа пассажиров с задержанного самолета», — добавила собеседница агентства. Она затруднилась сообщить какие-либо детали.

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