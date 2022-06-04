В Москву вылетела часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолета
17:50 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Насколько нам известно по информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете „Аэрофлота“, — сказала по телефону сотрудница ведомства.
«Ожидается, что в воскресенье в Россию вылетит еще одна группа пассажиров с задержанного самолета», — добавила собеседница агентства. Она затруднилась сообщить какие-либо детали.
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