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НОВОСТИ

ВОЗ за неделю получила сообщения о 780 случаях заболевания оспой обезьян

13:40 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Они поступили из 27 стран, не являющихся эндемичными для этого заболевания, говорится в распространенном в воскресенье в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян», — отметили в организации. Эти сведения пришли «из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — отмечается в бюллетене.

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