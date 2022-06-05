ВОЗ за неделю получила сообщения о 780 случаях заболевания оспой обезьян
13:40 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян», — отметили в организации. Эти сведения пришли «из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — отмечается в бюллетене.
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