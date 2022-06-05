ВОЗ за неделю получила сообщения о 780 случаях заболевания оспой обезьян

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Они поступили из 27 стран, не являющихся эндемичными для этого заболевания, говорится в распространенном в воскресенье в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян», — отметили в организации. Эти сведения пришли «из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — отмечается в бюллетене.