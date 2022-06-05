0
0
157
НОВОСТИ

Сербская церковь выдала Томос об автокефалии церкви Северной Македонии

15:53 05.06.2022 Источник: НГ Религии

88181818.jpg
Фото с сайта Сербской православной церкви

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий в воскресенье 5 июня вручил архиепископу Стефану (Веляновскому) Томос об автокефалии Македонской церкви (МПЦ). Каноническое воссоединение церквей после более 50 лет разрыва произошло в середине мая этого года. До этого, 9 мая Синод Константинопольской церкви признал православную церковь Северной Македонии, но с новым названием - «Охридская архиепископия». Первая совместная литургия сербского патриарха Порфирия с главой некогда раскольничьей структуры, а ныне архиепископом Охридским и Македонским Стефаном прошла 19 мая.

Напомним, что Македонская православная церковь появилась в 1967 году и была учреждена решением III церковно-народного собора в городе Охрид как автокефальная. До этого времени она находилась в юрисдикции Сербской православной церкви. СПЦ автокефалию МПЦ не признала, и в 2005 году Архиерейский собор отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к самопровозглашенной организации. До мая с.г. МПЦ не имела общения ни с одной поместной православной церковью. В 2017 году духовенство Македонской церкви обратилось за признанием к Болгарской православной церкви, взамен обязуясь признать ее церковью-матерью. После ряда консультаций с представителями поместных церквей БПЦ не решилась принять это предложение.

Милена Фаустова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:10 05.06.2022
Эрдоган: Мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса
0
157
15:20 05.06.2022
Журналистов из России не пустят на конференцию по безопасности в Сингапуре
0
222
14:50 05.06.2022
Минздрав РФ рекомендует продолжать ревакцинацию от COVID-19
0
258
13:40 05.06.2022
ВОЗ за неделю получила сообщения о 780 случаях заболевания оспой обезьян
0
293
12:50 05.06.2022
Греция отправила на Украину "невероятное количество оружия и боеприпасов"
0
493
12:40 05.06.2022
В Россию вернулись все пассажиры "Аэрофлота", застрявшие в Шри-Ланке из-за ареста самолета
0
394
11:32 05.06.2022
Сбер и движение «ЭКА» посадили 230 тысяч деревьев этой весной
0
383
09:45 05.06.2022
В Германии оплачивать санкции против Gazprom Germania придется конечным потребителям
0
551
09:30 05.06.2022
Имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей в Херсонской области предлагают арестовать
0
530
09:15 05.06.2022
В ночь на 6 июня в Москве может похолодать до +9С
0
457

Возврат к списку