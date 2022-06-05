Сербская церковь выдала Томос об автокефалии церкви Северной Македонии
15:53 05.06.2022 Источник: НГ Религии
|Фото с сайта Сербской православной церкви
Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий в воскресенье 5 июня вручил архиепископу Стефану (Веляновскому) Томос об автокефалии Македонской церкви (МПЦ). Каноническое воссоединение церквей после более 50 лет разрыва произошло в середине мая этого года. До этого, 9 мая Синод Константинопольской церкви признал православную церковь Северной Македонии, но с новым названием - «Охридская архиепископия». Первая совместная литургия сербского патриарха Порфирия с главой некогда раскольничьей структуры, а ныне архиепископом Охридским и Македонским Стефаном прошла 19 мая.
Напомним, что Македонская православная церковь появилась в 1967 году и была учреждена решением III церковно-народного собора в городе Охрид как автокефальная. До этого времени она находилась в юрисдикции Сербской православной церкви. СПЦ автокефалию МПЦ не признала, и в 2005 году Архиерейский собор отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к самопровозглашенной организации. До мая с.г. МПЦ не имела общения ни с одной поместной православной церковью. В 2017 году духовенство Македонской церкви обратилось за признанием к Болгарской православной церкви, взамен обязуясь признать ее церковью-матерью. После ряда консультаций с представителями поместных церквей БПЦ не решилась принять это предложение.
Милена Фаустова
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