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Президент Сербии сделает заявление по поводу закрытия соседними странами неба для самолета Лаврова

21:00 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич обратится к нации в понедельник в связи с отменой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград. Об этом в воскресенье сообщило национальное телевидение республики.

Сообщается, что президент Сербии выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 (20:30 мск) в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета Лаврова.

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