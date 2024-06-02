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Энергосистема Украины вернулась к лимитам отключения электричества по графикам

12:45 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале компании «Укрэнерго».

«Экстренные отключения отменены, все регионы вернулись к лимитам отключения по графикам», — говорится в сообщении.

Экстренные отключения, таким образом, продлились более двух часов. В компании указали, что при повышении лимитов потребления облэнерго могут вводить почасовые графики отключения в регионах.

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