Энергосистема Украины вернулась к лимитам отключения электричества по графикам

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале компании «Укрэнерго».

«Экстренные отключения отменены, все регионы вернулись к лимитам отключения по графикам», — говорится в сообщении.

Экстренные отключения, таким образом, продлились более двух часов. В компании указали, что при повышении лимитов потребления облэнерго могут вводить почасовые графики отключения в регионах.