Энергосистема Украины вернулась к лимитам отключения электричества по графикам
12:45 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстренные отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале компании «Укрэнерго».
«Экстренные отключения отменены, все регионы вернулись к лимитам отключения по графикам», — говорится в сообщении.
Экстренные отключения, таким образом, продлились более двух часов. В компании указали, что при повышении лимитов потребления облэнерго могут вводить почасовые графики отключения в регионах.
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