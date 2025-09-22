Ким Чен Ын заявил, что КНДР разработала «секретное оружие»
09:32 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика в рамках наращивания оборонного потенциала «заполучила секретное оружие». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — сказал Ким Чен Ын. Он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в строительстве морской державы», а также о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения.
«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал Ким Чен Ын.
