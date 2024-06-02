Иран выразил Китаю протест из-за позиции Пекина по принадлежности трех островов в Персидском заливе
14:00 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить протест из-за позиции Пекина относительно принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Вопрос принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса упоминался в совместном эмиратско-китайском заявлении, опубликованном по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин. В нем, в частности, отмечалось, что КНР «выразила поддержку усилиям Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения проблемы трех островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом».
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