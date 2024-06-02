Тридцатиградусную жару прогнозируют синоптики в Москве 2 июня
09:08 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и температура до 30 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 28 — плюс 30 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
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