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НОВОСТИ

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Донецке

11:05 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один мирный житель погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка. Об этом в понедельник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«ВСУ атаковали Петровский район Донецка, убит мирный житель». — говорится в сообщении.

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