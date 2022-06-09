ЛДПР проведет акцию рядом с посольством США в поддержку названия «Площадь ДНР»

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Представители московского отделения ЛДПР намерены организовать акцию в поддержку названия «Площадь Донецкой народной республики» у здания посольства США. По словам и.о. координатора московского отделения партии Дмитрия Кошлакова-Крестовского, в партии поддерживают идею назвать территорию рядом с посольством США «Площадью Донецкой народной республики»: «В этой связи мы с моими коллегами, однопартийцами из ЛДПР, решили провести акцию в поддержку данной инициативы в эту пятницу, 10 июня в 22:00, в преддверии Дня России. Мероприятие будет сопровождаться модным сейчас 3D-мэппингом и световыми проекциями на фасадах зданий, деревьях, тротуарах, также будут установлены первые указатели с новым названием «Площадь ДНР».

Как уже сообщала «Независимая газета», накануне в Москве завершилось голосование в рамках проекта городских онлайн-опросов «Активный гражданин» по вопросу наименования территории на пересечении улицы Конюшковской и Большого Девятинского переулка. В ходе опроса большинство голосов набрал вариант «Площадь ДНР».