Часть кинотеатров в регионах РФ или сокращает время работы, или готовится к закрытию –СМИ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или функционируют только в выходные дни, а некоторые объекты уже приняли решение о закрытии из-за резкого падения оборота на фоне отсутствия голливудских фильмов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС региональные бизнес-омбудсмены.

«По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал. В Челябинской области есть прецеденты закрытия одно- и двухзальных кинотеатров. Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск», — сказал агентству уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.