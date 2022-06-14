Российская авиация уничтожила более 350 националистов и 6 установок РСЗО «Град» — МО РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация России уничтожила более 350 националистов и шесть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня „Град“, 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля», — сказал он.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 ВСУ, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), также сообщил Конашенков.