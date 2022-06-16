В Москве начал работать по профилю крупнейший в России перинатальный центр на базе больницы имени Ворохобова

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Крупнейший в РФ перинатальный центр на базе московской городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова начал работать по профилю. В разгар пандемии центр использовался для лечения пациентов с COVID-19. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в новом медучреждении пациенты смогут получать весь комплекс медицинской помощи — от планирования и ведения беременности до родов и выхаживания новорожденных и наблюдения детей раннего возраста. «Сегодня мы находимся в крупнейшем перинатальном центре не только нашего города и страны, но и в крупнейшем европейском центре, - заявила заммэра, посетив центр. - Он крупнейший не только по площади, а еще и по масштабу медицинских возможностей. Мы планировали открыть его в марте 2020 года, но ковид изменил наши планы. И этот центр наряду с больницей в Коммунарке принимал первых пациентов с коронавирусом». По словам Раковой, после того, как COVID-19 удалось поставить под контроль центр приступил к работе по основному профилю и предполагается, что в нем будет рождаться практически каждый десятый москвич.

Более того, за несколько недель работы в центре уже родились более 160 малышей.

В перинатальном центре установлено современное оборудование, в том числе более 200 единиц тяжелой медицинской техники высшего класса. Среди оборудования - аппараты КТ, МРТ, ангиограф маммограф, аппараты искусственного кровообращения, стационарные и передвижные рентгеновские аппараты, 29 аппаратов УЗИ, 44 инкубаторов для интенсивной терапии, 36 монитора пациента, 30 неонатальных монитора пациента, 31 наркозный аппарат и более 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных. Палаты будут удобны для матерей и новорожденных, поскольку все они маломестные, с новой мебелью, собственными санузлами с душевыми кабинами и кнопками вызова медперсонала.

Перинатальный центр проектировался и строился с нуля, что позволяет оказывать пациентам помощь по самым высоким стандартам. Он рассчитан на 392 койки: акушерский стационар на 230 коек, педиатрический блок на 100 коек, 20 коек реанимации для взрослых и 42 койки реанимации для новорожденных.