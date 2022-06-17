В Москве выявили 237 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 237 против 270 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 774 542 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 14 днем ранее, до 43 962.
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