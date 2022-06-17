0
0
45
НОВОСТИ

В Москве выявили 237 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 237 против 270 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 774 542 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 14 днем ранее, до 43 962.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 17.06.2022
На Украине воюют иностранные наемники из 64 стран, около 2 тыс. уже уничтожены — МО РФ
0
21
13:00 17.06.2022
Глава МВД Британии постановила экстрадировать в США Джулиана Ассанжа
0
62
12:45 17.06.2022
Андрей Воробьев: Подмосковье вошло в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
0
84
12:32 17.06.2022
ВКС РФ уничтожили штаб подразделения батальона «Азов» в Харьковской области — МО РФ
0
126
12:20 17.06.2022
США «ни на йоту» не удастся изменить политику таких стран, как Россия и Китай — Медведев
0
134
12:05 17.06.2022
Макрон признал, что без нынешнего конфликта Украина не могла бы считаться кандидатом в ЕС
0
153
12:00 17.06.2022
В России выявили 3 373 случая заражения коронавирусом за сутки
0
147
11:32 17.06.2022
ВСУ за время эскалации 1 001 раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике
0
175
11:20 17.06.2022
Китай готов поставлять в Россию запчасти для самолетов — посол КНР в РФ
0
232
11:11 17.06.2022
Сбер подписал соглашение об экологическом партнерстве с «Экополисом»
0
212

Возврат к списку