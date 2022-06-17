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Путин поручил правительству в ближайшие месяцы определить план отказа от проверок бизнеса

17:15 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нужно отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда, и поручил правительству в ближайшие месяцы определить план реализации такой инициативы.

Выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин отметил, что количество плановых проверок бизнеса по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз. «Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось, — продолжил президент. — Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса, его нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований, а значит, есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда».

Как отметил глава российского государства, всем уже давно понятно, что нет необходимости «ходить и проверять всех подряд», должен работать рискоориентированный подход. «Прошу правительство определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы», — сказал Путин.

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