«Роснефть» будет развивать лесоклиматические проекты

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На Петербургском международном экономическом форуме компания «Роснефть» подписала сразу несколько документов, которые помогут развивать лесоклиматические проекты. Первый – с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом им. С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), позволит реализовать комплекс лесохозяйственных мероприятий в Красноярском крае. Этот проект, инициированный «Роснефтью» и правительством Красноярского края, должен раскрыть потенциала природного поглощения парниковых газов в регионе и был одобрен президентом РФ. Совокупный потенциал комплекса лесохозяйственных мероприятий - поглощение 10 млн тонн СО2-эквивалента.

Предполагается, что представители СПбГЛТУ проанализируют международные стандарты и лучшие практики лесоклиматических проектов и подготовят рекомендации по их применению в Красноярском крае, в том числе в области лесовосстановления, лесоразведения, защиты и сохранения лесов повышенной природоохранной ценности и др.

Кроме того было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и Федеральным агентством лесного хозяйства. Стороны намерены проводить совместные мероприятия по сохранению и воспроизводству лесов, а также изучать возможности увеличения поглощающей способности лесов за счет внедрения инновационных технологий. Участники соглашения будут вести совместную работу по развитию нормативной базы, связанной с методологией оценки поглощающей способности лесов и стимулированию инвестиций в лесоклиматические проекты в России. Еще одним направлением сотрудничества «Роснефти» и Рослесхоза будет популяризация и распространение знаний о возможностях сохранения лесов, поддержка образовательных и исследовательских программ, подготовка кадров.

Напомним, «Роснефть» планирует к 2050 году достичь чистой углеродной нейтральности по выбросам Областей охвата 1 и 2. В Стратегии «Роснефть-2030» сформулированы краткосрочные и среднесрочные горизонты климатической повестки. К 2025 году планируется сократить абсолютные выбросы парниковых газов на 5%, к 2030 году - снизить выбросы метана до значения менее 0,2%, к 2035 году – сократить абсолютные выбросы парниковых газов более чем на 25% от 2020 года.