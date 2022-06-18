Игорь Сечин: в Европе идет демонтаж модели «социальной рыночной экономики»
14:35 18.06.2022
«То, с чем столкнулась Европа, приняв навязываемые ей антироссийские санкции, – это социальная деградация, - заявил Сечин. - По сути – демонтаж модели «социальной рыночной экономики». И как – социальной, и как – рыночной. Это крах великой модели послевоенной Германии: «Благосостояние для всех» Людвига Эрхарда и Альфреда Мюллера-Армака – то, чем немцы так гордились и считали образцом для всего мира»- заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Петербургского экономического форума на Энергетической панели. При этом, отказываясь от российских нефти и газа, Европа превращается в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире. «Без российского газа поддержание непрерывного цикла выплавки стали невозможно и полный отказ от российского газа, по оценкам экспертов, приведет не только к остановке сталелитейной промышленности, но также к обвалу всего промышленного производства в Европе и росту безработицы, отмечает глава «Роснефти». - Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов».
Значительное ускорение инфляционных процессов, вызванное ростом геополитических рисков, нарушением устоявшихся логистических цепочек и углублением энергетического кризиса, привело к структурному росту стоимости жизненно важных для европейской экономики товаров.
«Цены на металлы выросли на десятки процентов, а рост цен на удобрения и вовсе составил более 180%, что во многом стало следствием отказа от дешевого газового сырья, - констатировал Сечин. - Рост цен на пшеницу, ячмень и кукурузу составил около 80%, причем в дальнейшем можно ожидать еще большего роста в связи отложенным эффектом роста цен на удобрения».
Все это приводит к тому, что с экономическими трудностями сталкиваются жители самых богатых стран Старого света, в частности, министр экономики ФРН Роберт Хабек, например, уже признал, что Германии придется столкнуться с «новой бедностью».
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