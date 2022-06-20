Материальную помощь РФ почти на 4,8 млрд рублей получили жители Донбасса и Украины

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также граждане Украины получили материальную помощь РФ почти на 4,8 млрд рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах.

«В настоящее время осуществлены выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека на общую сумму почти 4,8 млрд рублей, из них 362 тыс. человек — это граждане ДНР и ЛНР, которые прибыли в Россию в экстренном порядке, 117 тыс. — граждане Украины», — сказал собеседник агентства.