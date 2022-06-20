Ответные меры на «блокаду» Калининграда будут выбраны после глубокого анализа — Песков
13:20 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область требует серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней. Решение об ответных мерах будет приниматься по его итогам, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», — сказал он.
«Нужен серьезный, глубокий анализ, с тем чтобы выработать ответные решения», — добавил Песков.
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