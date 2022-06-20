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В Мурманске задержали эстонца, который пытался собрать сведения о сотрудниках ФСБ

14:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали 36-летнего гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске сведения о сотрудниках ФСБ России, допущенных к гостайне, и тех, кто с ними сотрудничает. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечены действия гражданина Эстонской Республики 1986 г. р., который выражал намерение выполнить задания, отработанные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, действия иностранного гражданина создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). «В целях предупреждения совершения преступления гражданину Эстонской Республики объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного указанной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

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