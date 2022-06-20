Боррель утверждает, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС
19:20 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что блокады Калининграда нет, сухопутный транзит пассажиров и товаров продолжается, а остановлена только транспортировка товаров, включенных в санкционные списки сообщества. Такую позицию он изложил в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются, — подчеркнул он. — Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен».
«Литва не применяла никаких односторонних национальных рестрикций, она лишь выполняет санкции ЕС, — заявил Боррель. — В соответствии с санкциями ЕС есть ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров (в списке запрещенных товаров несколько тысяч наименований — прим. ТАСС), а также запрет на транзит этих товаров через территорию ЕС. Литва ни в чем не виновата, она <…> выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны».
НОВОСТИ
- 20:40 20.06.2022
- Ряд лидеров стран Африки выразил ЕС озабоченность в связи с санкциями против РФ — Боррель
- 20:00 20.06.2022
- Более 90 человек эвакуированы с буровых платформ «Черноморнефтегаза» — Аксенов
- 18:40 20.06.2022
- Зеленский попал под обстрел, тайно посещая Лисичанск - Безуглая
- 18:22 20.06.2022
- Андрей Воробьев: В Подмосковье откроют более 20 новых объектов здравоохранения
- 18:00 20.06.2022
- Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России
- 17:32 20.06.2022
- Финляндия снимает "ковидные" ограничения для туристов с 30 июня
- 17:17 20.06.2022
- Сбер начислил 2000 бонусных рублей тем, кто получил выплаты на детей
- 17:12 20.06.2022
- Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки
- 17:00 20.06.2022
- Временная поверенная в делах Литвы в РФ была вызвана в МИД России
- 16:38 20.06.2022
- Более 5,4 тыс. медработников Подмосковья получают компенсацию аренды жилья
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать