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Боррель утверждает, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС

19:20 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что блокады Калининграда нет, сухопутный транзит пассажиров и товаров продолжается, а остановлена только транспортировка товаров, включенных в санкционные списки сообщества. Такую позицию он изложил в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются, — подчеркнул он. — Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен».

«Литва не применяла никаких односторонних национальных рестрикций, она лишь выполняет санкции ЕС, — заявил Боррель. — В соответствии с санкциями ЕС есть ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров (в списке запрещенных товаров несколько тысяч наименований — прим. ТАСС), а также запрет на транзит этих товаров через территорию ЕС. Литва ни в чем не виновата, она <…> выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны».

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