Ряд лидеров стран Африки выразил ЕС озабоченность в связи с санкциями против РФ — Боррель

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд лидеров африканских государств выразил Евросоюзу озабоченность по поводу антироссийских санкций, в связи с чем Брюссель направил им разъяснения. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии европейского сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Мы слышим от африканских лидеров про последствия наших санкций в отношении России. Мы направили им разъяснения о том, как санкции работают, кому они вредят», — сказал он.