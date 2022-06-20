Ряд лидеров стран Африки выразил ЕС озабоченность в связи с санкциями против РФ — Боррель
20:40 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд лидеров африканских государств выразил Евросоюзу озабоченность по поводу антироссийских санкций, в связи с чем Брюссель направил им разъяснения. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии европейского сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.
«Мы слышим от африканских лидеров про последствия наших санкций в отношении России. Мы направили им разъяснения о том, как санкции работают, кому они вредят», — сказал он.
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