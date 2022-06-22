Джонсон использует Украину для отвлечения от проблем своей страны - The Guardian

09:00 Источник: Газета.Ru

Колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс написал в своей статье, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с помощью общения с президентом Украины Владимиром Зеленским пытается отвлечь внимание избирателей от проблем внутри Соединенного Королевства.

Как указал автор, разговоры Джонсона с украинским лидером происходят «сразу после моментов крупного позора премьера». Также каждая беседа с Зеленским приводит к отправке Киеву крупных денежных сумм из средств британских налогоплательщиков, отметил он.

«Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории», — сказано в материале.

Дженкинс обратил внимание, что разговоры этих двух политиков совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, с отставкой политических соратников и негативными результатами местных выборов.

Также он выразил мнение, что «все правители нуждаются в совете и утешении» и они нередко «находят их в самых необычных местах». Обозреватель добавил, что в настоящее время Джонсон, вероятно, полагается именно на Зеленского. Газета.Ru

