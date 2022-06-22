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Решения ЕСПЧ станут необязательными для исполнения в Великобритании

09:32 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб представит в среду законопроект, который позволит игнорировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщил телеканал «Скай ньюс», новый билль также упростит процедуру высылки из страны уголовных преступников.

«Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в [правовую] систему. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб. Подчеркивается, что после принятия законопроекта британские суды не обязаны будут следовать решениям ЕСПЧ. Вместо этого Верховный суд Великобритании будет считаться конечной инстанцией по вопросам прав человека.

Кроме того, билль обяжет подлежащих депортации иностранных правонарушителей документально подтверждать, что в случае их высылки дети мигрантов, проживающие на территории Соединенного Королевства, столкнутся с «невыносимыми трудностями». В настоящее время многие мигранты при рассмотрении подобных дел ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью.

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