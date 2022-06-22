Байден намерен снизить цены на бензин за счет временной отмены топливного налога
10:20 22.06.2022 Источник: Газета.Ru
Президент США Джо Байден намерен временно упразднить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Издание пишет, что американский лидер и его советники обсуждают эту меру уже на протяжении нескольких месяцев.
Президент Соединенных Штатов будет 22 июня выступать с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Решение о том, чтобы временно не взимать 18,4 цента с каждого галлона (3,785 литра) топлива, должно пройти через одобрение конгресса, так что, как отмечает издание, подобный шаг Байдена выглядит «в большей степени символическим».
Республиканцы и демократы в конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога – они сомневаются, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на заправках. Газета.Ru
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