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Калининград переориентирует несанкционные грузы в течение нескольких недель — губернатор

11:20 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининградской области потребуется несколько недель для переориентирования не попавших под санкции грузов с паромов на железную дорогу, а те грузы, на которые Литва ограничила транзит, пойдут морем. Об этом в среду сообщил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д наоборот и санкционные переориентировать на морской тип транспорта. Это оперативная работа, и мы ее сейчас ведем», — сказал Алиханов.

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