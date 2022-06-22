Калининград переориентирует несанкционные грузы в течение нескольких недель — губернатор

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининградской области потребуется несколько недель для переориентирования не попавших под санкции грузов с паромов на железную дорогу, а те грузы, на которые Литва ограничила транзит, пойдут морем. Об этом в среду сообщил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д наоборот и санкционные переориентировать на морской тип транспорта. Это оперативная работа, и мы ее сейчас ведем», — сказал Алиханов.