Фрагменты двух беспилотников обнаружены на территории нефтезавода в Ростовской области, где возник пожар

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагменты двух беспилотных летающих аппаратов нашли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, где в среду вспыхнул пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — написал губернатор