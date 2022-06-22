Фрагменты двух беспилотников обнаружены на территории нефтезавода в Ростовской области, где возник пожар
13:00 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрагменты двух беспилотных летающих аппаратов нашли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, где в среду вспыхнул пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — написал губернатор
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