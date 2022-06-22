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НОВОСТИ

ВКС России уничтожили до 500 военных ВСУ на Николаевском судостроительном заводе — МО РФ

13:05 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и техникой в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан». Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

«Противник несет значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода „Океан“, — сказали в военном ведомстве.

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