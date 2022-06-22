Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 920 — ТВ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 920 человек погибли, еще около 620 пострадали в результате землетрясения в восточной части Афганистана. Об этом в среду сообщил заместитель министра временного правительства Исламского Эмирата по ликвидации стихийных бедствий, заявление которого транслировал телеканал «Толо ньюс».

Ранее сообщалось о 300 погибших и 600 раненых.