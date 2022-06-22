Дума наделила регионы правом вводить нормы содержания животных и запрещать самовыгул

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о наделении регионов РФ правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Согласно документу, органы государственной власти субъектов РФ получают право устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных, помимо тех, что прописаны в законе «Об ответственном обращении с животными». Как ранее отмечали авторы инициативы, закон устанавливает только общие требования к содержанию домашних животных, а у субъектов РФ нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами.

Новые нормы также расширяют полномочия регионов в части возможности запрета самовыгула. Кроме того, документ предоставляет региональным властям право ограничивать выпуск животных из приютов по своему усмотрению и оставлять их там на дожитие. Регионы также смогут запрещать выпуск животных в места, где находятся детские, образовательные и медицинские учреждения, объекты повышенной опасности.

Инициатива также обязывает правительство подготовить методические указания для регионов по обращению с безнадзорными животными, в случае если те угрожают жизни и здоровью граждан.