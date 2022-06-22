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Ответ на транспортную блокаду Калининграда готовится — Песков

15:32 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варианты ответа на ограничение транзита в Калининград пока обсуждаются, российские власти рассматривают различные меры, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», — сказал он, добавив, что конкретные решения пока обсуждаются.

В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля пояснил, что речь может идти о различных мерах.

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