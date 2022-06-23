В земле Окинавы находятся около 1,9 тыс. тонн неразорвавшихся снарядов и бомб — СМИ
10:20 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 1,9 тыс. тонн неразорвавшихся снарядов и бомб до сих пор находятся в земле южного японского острова Окинава, где 77 лет назад завершилось последнее крупное сухопутное сражение между войсками США и императорской Японии. Об этом сообщила в четверг газета «Никкэй» со ссылкой на оценки нынешних вооруженных сил страны.
По состоянию на конец 2020 финансового года (31 марта 2021 года) саперы обезвредили по всей стране около 4 400 тонн неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны. Более 40% из этого объема пришлось на Окинаву, которая занимает лишь 0,6% территории Японии.
Многие неразорвавшиеся боеприпасы, по данным саперов, сейчас уже не представляют опасности, однако значительная часть из них все еще потенциально может взорваться. Во время боевых действий в 1945 году, по оценкам Токио, вооруженные силы США обрушили на остров около 200 тыс. тонн снарядов и бомб.
Японская императорская армия в ходе боев потеряла более 94 тыс. солдат и офицеров, погибли около 100 тыс. местных жителей, каждый четвертый из населения острова. Многие из них были мобилизованы или стали жертвами обстрелов и бомбардировок. Американский десант потерял убитыми 12,5 тыс. человек. Это были самые крупные разовые потери с обеих сторон за все время тихоокеанской кампании Второй мировой войны.
Битва за Окинаву началась 1 апреля 1945 года и продолжалась 82 дня. Вооруженные силы США обладали многократным превосходством в живой силе и несравнимо превосходили японскую оборону в огневой мощи. Окончанием сражения считается 23 июня, когда ритуальное самоубийство совершил командующий японским гарнизоном генерал-лейтенант Мицуру Усидзима вместе с большинством членов своего штаба.
Новости
- 11:20 23.06.2022
- Умер бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
- 11:18 23.06.2022
- Андрей Воробьев: Наступило время новых людей в предпринимательстве
- 11:05 23.06.2022
- Двое турецких военных погибли в результате нападения террористов
- 11:00 23.06.2022
- Лидеры G7 несут прямую ответственность за трагедию на Украине — Косачев
- 10:32 23.06.2022
- США могут проиграть новую холодную войну против РФ и Китая - Стиглиц
- 10:05 23.06.2022
- В ФРГ опасаются перекрытия РФ поставок по «Северному потоку» при техобслуживании — FT
- 10:00 23.06.2022
- Кабмин поддержал законопроект, разрешающий отрицательные ставки на валютные вклады юрлиц
- 09:58 23.06.2022
- Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье будет продолжать работу по привлечению инвесторов
- 09:32 23.06.2022
- Руководству ЕС стоит «снизить градус в головах», чтобы не страдало население — Володин
- 09:20 23.06.2022
- Польша продолжает покупать газ из России через реверс - Пушков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать