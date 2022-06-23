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В земле Окинавы находятся около 1,9 тыс. тонн неразорвавшихся снарядов и бомб — СМИ

10:20 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,9 тыс. тонн неразорвавшихся снарядов и бомб до сих пор находятся в земле южного японского острова Окинава, где 77 лет назад завершилось последнее крупное сухопутное сражение между войсками США и императорской Японии. Об этом сообщила в четверг газета «Никкэй» со ссылкой на оценки нынешних вооруженных сил страны.

По состоянию на конец 2020 финансового года (31 марта 2021 года) саперы обезвредили по всей стране около 4 400 тонн неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны. Более 40% из этого объема пришлось на Окинаву, которая занимает лишь 0,6% территории Японии.

Многие неразорвавшиеся боеприпасы, по данным саперов, сейчас уже не представляют опасности, однако значительная часть из них все еще потенциально может взорваться. Во время боевых действий в 1945 году, по оценкам Токио, вооруженные силы США обрушили на остров около 200 тыс. тонн снарядов и бомб.

Японская императорская армия в ходе боев потеряла более 94 тыс. солдат и офицеров, погибли около 100 тыс. местных жителей, каждый четвертый из населения острова. Многие из них были мобилизованы или стали жертвами обстрелов и бомбардировок. Американский десант потерял убитыми 12,5 тыс. человек. Это были самые крупные разовые потери с обеих сторон за все время тихоокеанской кампании Второй мировой войны.

Битва за Окинаву началась 1 апреля 1945 года и продолжалась 82 дня. Вооруженные силы США обладали многократным превосходством в живой силе и несравнимо превосходили японскую оборону в огневой мощи. Окончанием сражения считается 23 июня, когда ритуальное самоубийство совершил командующий японским гарнизоном генерал-лейтенант Мицуру Усидзима вместе с большинством членов своего штаба.

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