К разоблачению Кима Филби привела неосторожная фраза Хрущева — ветеран СВР
17:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легендарный разведчик Ким Филби, долгие годы работавший на советскую разведку на высоких постах в английской разведке, оказался на грани разоблачения после неосторожной фразы Никиты Хрущева на встрече с иностранцами. Об этом сообщил один из ветеранов Службы внешней разведки (СВР) России на презентации вышедшей в серии ЖЗЛ книге «Алексей Козлов. Преданный разведчик» о герое РФ Алексее Козлове, узнавшем о ядерной программе ЮАР и попавшем в камеру смертников в южноафриканской тюрьме в результате предательства в 1980 году.
Отвечая на фразу автора книги Александра Бондаренко о том, что неосторожное заявление одного из американских политиков позволило выйти на шпиона, действовавшего в военной разведке СССР, ветеран СВР заметил, что «зарубежные политики иногда выбалтывают то, что не нужно, и это ведет к провалам разведчиков».
«Наши политики тоже не слава богу», — добавил он, приведя пример с возглавлявшим «Кембриджскую пятерку» Кимом Филби. «Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: „Вот вы там затеваете операцию, я знаю!“. А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби тогда был представителем английской разведки при ЦРУ», — рассказал ветеран СВР, неоднократно работавший за рубежом в качестве разведчика-нелегала.
«И все — Филби пришлось спасать в нефтяном танкере по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана до Одессы», — добавил ветеран.
Ким Филби с 1940 года работал в британской разведке и в свое время имел шансы возглавить ее. В январе 1963 года из-за угрозы разоблачения его тайно переправили из Бейрута в СССР, и до конца жизни он прожил в Москве.
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