Цены на сахар в Германии значительно вырастут - производитель
11:10 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это видно уже сегодня», — отметил Пёрксен. При этом он пояснил, что затраты на выращивание сахарной свеклы и на энергию растут.
Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир предупредил о дальнейшем росте цен на продовольствие и выступил за оказание дополнительной помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода. По его словам, «пик цен на продукты питания еще не достигнут». Многим производителям, как заметил министр, теперь приходится тратить больше денег на энергию и перекладывать затраты на клиентов.
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