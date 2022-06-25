0
0
161
НОВОСТИ

Цены на сахар в Германии значительно вырастут - производитель

11:10 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор германской корпорации Südzucker («Зюдцукер»), являющейся крупнейшим в Европе производителем сахара и других углеводов, Нильс Пёрксен предупредил о значительном повышении цен на сахар. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете «Манхаймер Морген».

«Это видно уже сегодня», — отметил Пёрксен. При этом он пояснил, что затраты на выращивание сахарной свеклы и на энергию растут.

Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир предупредил о дальнейшем росте цен на продовольствие и выступил за оказание дополнительной помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода. По его словам, «пик цен на продукты питания еще не достигнут». Многим производителям, как заметил министр, теперь приходится тратить больше денег на энергию и перекладывать затраты на клиентов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:35 25.06.2022
Обвинения Украины в насильственном вывозе детей из Донбасса в РФ ложь - Захарова
0
0
11:00 25.06.2022
Полный пакет помощи Украине согласуют на саммите НАТО - Столтенберг
0
166
10:50 25.06.2022
За сутки более 21 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ в Ростовской области
0
171
09:35 25.06.2022
Преступления украинских националистов замалчиваются западными СМИ - австралийский эксперт
0
325
09:30 25.06.2022
Конфликт вокруг Украины будет разрешен за столом переговоров - генсек НАТО
0
347
09:25 25.06.2022
Пакистан получил от Китая поддержку в размере 15 млрд юаней
0
280
21:18 24.06.2022
Окруженная в Горском котле групировка ВСУ разгромлена - Конашенков
0
1124
20:45 24.06.2022
В ООН отреагировали на решение Федерального суда США по поводу абортов
0
917
20:30 24.06.2022
Цены на газ "Газпрома" в России для населения вырастут на 3%
0
860
20:15 24.06.2022
Президент Аргентины: Хотя война идет в Европе, ее трагические последствия чувствуются во всем Южном полушарии
0
823

Возврат к списку