Цены на сахар в Германии значительно вырастут - производитель

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор германской корпорации Südzucker («Зюдцукер»), являющейся крупнейшим в Европе производителем сахара и других углеводов, Нильс Пёрксен предупредил о значительном повышении цен на сахар. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете «Манхаймер Морген».



«Это видно уже сегодня», — отметил Пёрксен. При этом он пояснил, что затраты на выращивание сахарной свеклы и на энергию растут.



Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир предупредил о дальнейшем росте цен на продовольствие и выступил за оказание дополнительной помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода. По его словам, «пик цен на продукты питания еще не достигнут». Многим производителям, как заметил министр, теперь приходится тратить больше денег на энергию и перекладывать затраты на клиентов.



