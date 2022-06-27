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НОВОСТИ

Андрей Воробьев объявил о приеме заявок на субсидию для бизнеса по франшизе

14:40 27.06.2022

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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов обсудил меры поддержки бизнеса.

«Наша задача – быть рядом с бизнесом, в максимальной коммуникации. Причем не только на региональном уровне, но и на территориях. У нас завершены два конкурсных отбора, 119 предпринимателей получат субсидии на приобретение оборудования – до 10 млн руб. Еще 56 предприятий – частичную компенсацию лизинга, до 5 млн руб. Все это – в электронном виде, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы также уделяем особое внимание социальному предпринимательству. Это люди, занимающиеся воспитанием детей, предприятия, где работают инвалиды. Сейчас у нас их 722, до конца года, думаю, будет более 1 тыс. предприятий. Мы предоставляем гранты – до 500 тыс. руб. Они также будут доведены в удобном цифровом формате».

Подмосковье лидирует по количеству социальных предпринимателей в России. Чтобы было проще попасть в реестр и воспользоваться грантами, регион первым в стране перевел эту услугу в электронный вид.

С 1 июля в Подмосковье начинается прием заявок на субсидию для приобретения оборудования и оплаты арендных и коммунальных платежей при ведении или открытии бизнеса по франшизе.

«Еще одна инициатива, которую мы считаем эффективной – это поддержка тех, кто работает по франшизе. На этой неделе в Красногорске пройдет форум, мы распределим первые средства, – сказал Андрей Воробьёв. – С 1 июля начинается прием заявок на новую меру поддержки – франчайзи. Это субсидия на приобретение оборудования, а также оплату арендных и коммунальных платежей. Субсидия будет выдаваться 100% в электронном виде, что максимально удобно».

Предприниматели смогут получить до 500 тыс. руб. (до 30% затрат) для франшиз федеральных сетей, до 1 млн руб. (до 50% затрат) для подмосковных франшиз. Подать заявку на участие в конкурсе предпринимателям необходимо будет онлайн на портале госуслуг Подмосковья (РПГУ).

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