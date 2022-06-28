Премьер Швеции: Турция теперь соглаcна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и Финляндия достигла соглашения с Турцией по вступлению северных стран в НАТО. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

«Мы достигли соглашения между Швецией, Турцией и Финляндией, что означает, что Турция теперь соглаcна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО». — сказала она.